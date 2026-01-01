Boya BY-XM6-K1Y жёлтая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система

В BY-XM6 K1 используется усовершенствованная технология беспроводной передачи сигнала с адаптивной перестройкой частоты (AFH), которая позволяет микрофону автоматически избегать частотных скачков, обеспечивая стабильную передачу сигнала в диапазоне до 100 м (без препятствий).
Благодаря высококачественному корпусу, схеме обработки сигнала с соотношением сигнал/шум более 84 дБ, а также коэффициенту искажения менее 0,1%, микрофон обеспечивает высококачественный, чистый и малошумящий звук.
Благодаря яркому и удобочитаемому OLED-дисплею на передатчике и приемнике пользователи могут точно регулировать передачу сигнала. Кроме того, передатчик также оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, поэтому пользователи могут закрепить передатчик на воротнике для записи голоса или подключить проводной петличный микрофон к разъему MIC IN передатчика.
Кроме того, этот комплект микрофонов оснащен как аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRS, так и аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRRS. Поэтому он может работать с Вашей зеркальной или беззеркальной камерой, смартфоном или компьютером и т.д.
BY-XM6-K1 оснащен портативным, но мощным чехлом для зарядки. Благодаря встроенному мощному аккумулятору, чехол для зарядки позволяет одновременно полностью заряжать приемник и передатчик без необходимости подключения кабеля. Кроме того, индикатор питания на зарядном чехле позволяет легко проверить емкость аккумулятора, а также состояние зарядки.
Характеристики:
Передатчик BY-XM6 TX:
- Тип трансмиссии 2,4ГГц цифровая частота
- Модуляция GFSK
- Рабочий диапазон (без препятствий) до 100м.
- Выходная мощность РЧ < 10мВт
- Диаграмма направленности Всенаправленная
- Частотная характеристика 35ГЦ – 18КГц
- Максимальное звуковое давление (SPL) Встроенный микрофон: 120дБ Петличный микрофон: 110дБ
- Чувствительность Встроенный микрофон: -39дБ Петличный микрофон: -39дБ
- Сигнал/Шум > 84дБ
- Требования к питанию Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный чехол
- Срок службы встроенного аккумулятора Примерно 7 часов
- Антенна PIFA Антенна
- Аудио входы 3,5мм TRS микрофонный/линейный разъём или встроенный микрофон
- Вес Примерно 32г
- Размеры 62,1х31,6х16,5мм
- Рабочая температура -10°С до +50°С
- Температура хранения -20°С до +55°С
Приёмник BY-XM6 RX:
- Тип трансмиссии 2,4ГГц цифровая частота
- Модуляция GFSK
- Рабочий диапазон (без препятствий) до 100м.
- Аудио выход 3,5 мм разъём для наушников 3,5 мм TRS выходной разъём
- Уровень выходного сигнала -60дБВ до -20дБВ
- Требования к питанию Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный чехол
- Срок службы встроенного аккумулятора Примерно 7 часов
- Антенна PIFA Антенна
- Вес Примерно 32г
- Размеры 62,1х31,6х16,5мм
- Рабочая температура -10°С до +50°С
- Температура хранения -20°С до +55°С
Зарядный чехол BY-XM6 BOX:
- Требования к питанию USB-C DC 5V/1.5A
- Ёмкость аккумулятора K1 Чехол: 2000 мАч K2 Чехол: 3000 мАч
- Время зарядки чехла K1 Чехол: 3 часа K2 Чехол: 4,5 часа
- Вес K1 Чехол: 152 г K2 Чехол: 200 г
- Размеры K1 Чехол: 96х96,8х35,6мм K2 Чехол: 125х96,8х35,6мм
- Рабочая температура -10°С до +50°С
- Температура хранения -20°С до +55°С