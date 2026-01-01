images
images
Boya BY-XM6-K1W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система
Boya BY-XM6-K1W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система

Boya BY-XM6-K1W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: MTG-0588

Boya BY-XM6-K1W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе. 

Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K1 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из одного передатчика, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, прямой трансляции, интервью, записи и т.д.

Описание

В BY-XM6 K1 используется усовершенствованная технология беспроводной передачи сигнала с адаптивной перестройкой частоты (AFH), которая позволяет микрофону автоматически избегать частотных скачков, обеспечивая стабильную передачу сигнала в диапазоне до 100 м (без препятствий).

Благодаря высококачественному корпусу, схеме обработки сигнала с соотношением сигнал/шум более 84 дБ, а также коэффициенту искажения менее 0,1%, микрофон обеспечивает высококачественный, чистый и малошумящий звук.

Благодаря яркому и удобочитаемому OLED-дисплею на передатчике и приемнике пользователи могут точно регулировать передачу сигнала. Кроме того, передатчик также оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, поэтому пользователи могут закрепить передатчик на воротнике для записи голоса или подключить проводной петличный микрофон к разъему MIC IN передатчика.
Кроме того, этот комплект микрофонов оснащен как аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRS, так и аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRRS. Поэтому он может работать с Вашей зеркальной или беззеркальной камерой, смартфоном или компьютером и т.д.
BY-XM6-K1 оснащен портативным, но мощным чехлом для зарядки. Благодаря встроенному мощному аккумулятору, чехол для зарядки позволяет одновременно полностью заряжать приемник и передатчик без необходимости подключения кабеля. Кроме того, индикатор питания на зарядном чехле позволяет легко проверить емкость аккумулятора, а также состояние зарядки.

Характеристики: 

Передатчик BY-XM6 TX:

  • Тип трансмиссии 2,4ГГц цифровая частота
  • Модуляция GFSK
  • Рабочий диапазон (без препятствий) до 100м.
  • Выходная мощность РЧ < 10мВт
  • Диаграмма направленности Всенаправленная
  • Частотная характеристика 35ГЦ – 18КГц
  • Максимальное звуковое давление (SPL) Встроенный микрофон: 120дБ Петличный микрофон: 110дБ
  • Чувствительность Встроенный микрофон: -39дБ Петличный микрофон: -39дБ
  • Сигнал/Шум > 84дБ
  • Требования к питанию Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный чехол
  • Срок службы встроенного аккумулятора Примерно 7 часов
  • Антенна PIFA Антенна
  • Аудио входы 3,5мм TRS микрофонный/линейный разъём или встроенный микрофон
  • Вес Примерно 32г
  • Размеры 62,1х31,6х16,5мм
  • Рабочая температура -10°С до +50°С
  • Температура хранения -20°С до +55°С


Приёмник BY-XM6 RX:

  • Тип трансмиссии 2,4ГГц цифровая частота
  • Модуляция GFSK
  • Рабочий диапазон (без препятствий) до 100м.
  • Аудио выход 3,5 мм разъём для наушников 3,5 мм TRS выходной разъём
  • Уровень выходного сигнала -60дБВ до -20дБВ
  • Требования к питанию Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V или зарядный чехол
  • Срок службы встроенного аккумулятора Примерно 7 часов
  • Антенна PIFA Антенна
  • Вес Примерно 32г
  • Размеры 62,1х31,6х16,5мм
  • Рабочая температура -10°С до +50°С
  • Температура хранения -20°С до +55°С

Комплектация

  • 1 х Передатчик BY-XM6 TX
  • 1 x Приёмник BY-XM6 RX
  • 1 х Зарядный чехол BY-XM6-K1BOX
  • 2 x Зарядный кабель USB-C
  • 1 x Петличный микрофон
  • 1 х Зажим для петличного микрофона
  • 1 х Поролоновая ветрозащита для петличного микрофона
  • 1 х Меховая ветрозащита для встроенного микрофона
  • 1 х Выходной кабель 3,5 мм TRS-TRS для камер
  • 1 х Выходной кабель 3,5 мм TRS-TRRS для смартфонов

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Эдвард Уэстон - американский классик &quot;прямой фотографии&quot;
Эдвард Уэстон - американский классик "прямой фотографии"
Мишель Комте (©Michel Comte)
Мишель Комте (©Michel Comte)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.