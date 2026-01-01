Boya BY-WM6S УКВ беспроводная микрофонная система

Система совместимая со смартфонами, планшетами, DSLR камерами, видеокамерами, диктофонами и пр. Она способная обеспечить низкий уровень помех и УКВ передачу с технологией разнесенного приема True Diversity и даже в сложных условиях съемки обеспечивает вещательное качество и целостность звука.
Прибор работает от встроенной аккумуляторной батареи или источника постоянного тока в 5 В через разьем Тип-С.
Характеристики:
- количество каналов - 48
- тип генератора - PLL синтезированный генератор
- диапазон передачи - 556.710-575.980 МГц
- отклонение - +/-5кГц (-60дБВ, вход 1КГц)
- сигнал/шум - 82дБ или более
- рч выходной уровень - 10 мВт
- искажение - 0,1% или менее
- антенна - 1/4 λ проволочная антенна
- выходной уровень в наушнике - 30мВт (16 Ом)
- чувствительность приема - -98 дБм
- частотная характеристика - 40Гц-18КГц (+/-3дБ)
- уровень входного аудио сигнала - -60дБВ (микрофонный вход. 0дБ ослабление)
- питание - встроенная Li-ion батарея 1600 мАч
- DC 5В (USB Тип-С)
- размер - 60х24х90 мм
- вес - 149 г