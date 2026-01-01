Boya BY-WM6S УКВ беспроводная микрофонная система

Описание

Система совместимая со смартфонами, планшетами, DSLR камерами, видеокамерами, диктофонами и пр. Она способная обеспечить низкий уровень помех и УКВ передачу с технологией разнесенного приема True Diversity и даже в сложных условиях съемки обеспечивает вещательное качество и целостность звука.

Прибор работает от встроенной аккумуляторной батареи или источника постоянного тока в 5 В через разьем Тип-С.

Характеристики: