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Boya BY-WM6S УКВ беспроводная микрофонная система

Boya BY-WM6S УКВ беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: DAN-5294

Беспроводная микрофонная система Boya BY-WM6S УКВ.

Микрофонная система нового поколения состоящая из поясного передатчик TX6S и портативного приемник RX6S. В комплекте всенаправленный петличный микрофон. Рабочий диапазон до 70 м (без препятствий). Размер - 60х24х90 мм. Вес - 149 г.

Описание

Система совместимая со смартфонами, планшетами, DSLR камерами, видеокамерами, диктофонами и пр. Она способная обеспечить низкий уровень помех и УКВ передачу с технологией разнесенного приема True Diversity и даже в сложных условиях съемки обеспечивает вещательное качество и целостность звука.

Прибор работает от встроенной аккумуляторной батареи или источника постоянного тока в 5 В через разьем Тип-С.

Характеристики:

  • количество каналов - 48
  • тип генератора - PLL синтезированный генератор
  • диапазон передачи - 556.710-575.980 МГц
  • отклонение          - +/-5кГц (-60дБВ, вход 1КГц)
  • сигнал/шум - 82дБ или более
  • рч выходной уровень - 10 мВт
  • искажение - 0,1% или менее
  • антенна - 1/4 λ проволочная антенна
  • выходной уровень в наушнике - 30мВт (16 Ом)
  • чувствительность приема - -98 дБм
  • частотная характеристика - 40Гц-18КГц (+/-3дБ)
  • уровень входного аудио сигнала - -60дБВ (микрофонный вход. 0дБ ослабление)
  • питание - встроенная Li-ion батарея 1600 мАч
  • DC 5В (USB Тип-С)
  • размер - 60х24х90 мм
  • вес - 149 г

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