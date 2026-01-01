images
images
images
images
images
images
images
Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C
Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C
Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C
Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C
Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C
Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C
Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C

Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C

Boya
Артикул: DAN-5293

Двухканальный беспроводной микрофон Boya BY-WM4 Pro-К5 для устройств с разъемом USB Type-C.

Радиосистема специально разработана (оптимизирована) для работы с устройствами оснащенными разъемом USB Type-C. В нее входит всенаправленный петличный микрофон работающий на частоте 2,4 ГГц. Рабочий диапазон 60 м (без препятствий). Питание от двух батареек типа ААА для передатчика.

Описание

В модели появилась возможность выбора моно и стерео режимов работы (при использовании 2-х передатчиков) в предыдущих радиосистемах Y-WM4 PRO/PRO-K1 и BY-WM4 PRO-K2 этой функции нет, они производят запись только в моно режиме.

Микрофон позволяет производить записи двух источником звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

Характеристики:

  • рч модуляция - GFSK (Гауссова частотная манипуляция)
  • частотный диапазон - 2,4ГГц (2405-2478МГц)
  • частотная характеристика - 35Гц-14КГц±3дБ
  • сигнал/Шум - 84дБ или более
  • искажение - 0,05% или менее (32Ω, 1КГц, 65мВт выход)
  • рч выходной уровень - 3мВт
  • выходной уровень в наушнике - 32Ω, 65мВт
  • чувствительность приема - -90 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • аудиоразъем - 3,5мм мини-джэк
  • рабочий диапазон - 60 м (без препятствий)
  • требования к питанию - 3В DC (две батарейки типа ААА)
  • потребляемая мощность:
    • передатчик - 3В/70мА
    • приемник - 3В/ 70мА
  • размер:
    • приемник - 82х30,7х12 мм
    • передатчик - 45х70х35 мм
  • вес:
  • приемник - 12 г
  • передатчик - 47 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Штативные головки
Штативные головки
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.