Boya BY-WM4 Pro-К5 двухканальный беспроводной микрофон для устройств с разъемом USB Type-C

В модели появилась возможность выбора моно и стерео режимов работы (при использовании 2-х передатчиков) в предыдущих радиосистемах Y-WM4 PRO/PRO-K1 и BY-WM4 PRO-K2 этой функции нет, они производят запись только в моно режиме.
Микрофон позволяет производить записи двух источником звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.
Характеристики:
- рч модуляция - GFSK (Гауссова частотная манипуляция)
- частотный диапазон - 2,4ГГц (2405-2478МГц)
- частотная характеристика - 35Гц-14КГц±3дБ
- сигнал/Шум - 84дБ или более
- искажение - 0,05% или менее (32Ω, 1КГц, 65мВт выход)
- рч выходной уровень - 3мВт
- выходной уровень в наушнике - 32Ω, 65мВт
- чувствительность приема - -90 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- аудиоразъем - 3,5мм мини-джэк
- рабочий диапазон - 60 м (без препятствий)
- требования к питанию - 3В DC (две батарейки типа ААА)
- потребляемая мощность:
- передатчик - 3В/70мА
- приемник - 3В/ 70мА
- размер:
- приемник - 82х30,7х12 мм
- передатчик - 45х70х35 мм
- вес:
- приемник - 12 г
- передатчик - 47 г