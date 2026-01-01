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Soundcraft EPM8 микшерный пульт, 8 моно + 2 стерео входа, микрофонные предусилители GB-30
Soundcraft EPM8 микшерный пульт, 8 моно + 2 стерео входа, микрофонные предусилители GB-30
Soundcraft EPM8 микшерный пульт, 8 моно + 2 стерео входа, микрофонные предусилители GB-30
Soundcraft EPM8 микшерный пульт, 8 моно + 2 стерео входа, микрофонные предусилители GB-30
Soundcraft EPM8 микшерный пульт, 8 моно + 2 стерео входа, микрофонные предусилители GB-30
Soundcraft EPM8 микшерный пульт, 8 моно + 2 стерео входа, микрофонные предусилители GB-30

Soundcraft EPM8 микшерный пульт, 8 моно + 2 стерео входа, микрофонные предусилители GB-30

Boya
Артикул: DAN-4901

Микшерный пульт Soundcraft EPM8.

Микшерный пульт имеер 8 моно и 2 стерео входа, а также микрофонные предусилители GB-30. Подобные предуселители используется на более крупных консолях LX7ii и GB. 

Описание

Микшерный пульт отличается возможностью настройки с высокой разрешающей способностью в широком диапазоне усиления 55 дБ, и обеспечивает невероятный запас по перегрузочной способности + 22 дБ. Профессиональное фантомное питание 48 В позволяет подключать конденсаторные микрофоны всех типов.

Особенности пульта EPM8:

  • 8+2 входных каналов
  • 2 конфигурируемые AUX-шины
  • Металлические разъемы XLR и джек
  • Фоно стерео RCA входы воспроизведения и выходы записи
  • 3-полосный эквалайзер на моно входах с регулируемой серединой
  • 2-полосный эквалайзер на стерео входах
  • Гнезда TRS и инсерты на всех моно входах и MIX-выходах
  • Десятисегментные светодиодные индикаторы
  • Интуитивная и универсальная система Solo
  • Разъем для подключения наушников
  • Легко монтируется в рэк

Характеристики:

  • RCA - 2 (1 стереопара)
  • XLR - 8
  • вход эффектов - 10 (Insert 1/4")
  • выход на наушники 1/4" - 1
  • выход на запись (REC) - 2 (1 стереопара)
  • мониторный выход 1/4" - 2 (1 стереопара)
  • главный выход XLR - 2 (1 стереопара)
  • AUX 1/4" - 2
  • процессинг - 24-бит
  • эквалайзер - 3-полосный эквалайзер на моно входах с регулируемой серединой, 2-полосный эквалайзер на стерео входах
  • диапазон частот = 20 - 20000 Гц +/-1.5 дБ
  • максимальный уровень сигнала:
    • микрофонный вход: +15 дБу
    • линейный вход: +30 дБу
    • стерео вход: +30 дБу
    • выход MIX: +20 дБу
    • выход на наушники (@150Ω): 300 мВт
  • соотношение сигнал/шум - микрофонный вход (максимальное усиление): -127 дБу (150 Ом), AUX, MIX и Master (@ 0 дБ, фейдеры внизу) < -85 дБу
  • коэффициент нелинейных искажений - <0.02% @ 1 кГц
  • сопротивление - микрофонный вход 2 кОм
    • линейный вход 10 кОм
    • стерео вход 65 кОм (стерео), 35 кОм (моно)
    • выходы 150 Ом (сбалансированный), 75 Ом (небалансный)
  • экран - нет
  • беспроводные возможности - нет
  • питание - потребление: < 35 Вт, внутренний блок питания
  • дополнительные характеристики:
    • 60 мм фейдеры
    • фильтр 100 Гц на моно входах
    • выбор чувствительности стерео входов +4/-10 дБ
    • интуитивная комплексная система Solo
    • размер - 33х9,1х36,2 см
    • вес - 5 кг

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