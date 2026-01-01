Soundcraft EPM8 микшерный пульт, 8 моно + 2 стерео входа, микрофонные предусилители GB-30

Микшерный пульт отличается возможностью настройки с высокой разрешающей способностью в широком диапазоне усиления 55 дБ, и обеспечивает невероятный запас по перегрузочной способности + 22 дБ. Профессиональное фантомное питание 48 В позволяет подключать конденсаторные микрофоны всех типов.
Особенности пульта EPM8:
- 8+2 входных каналов
- 2 конфигурируемые AUX-шины
- Металлические разъемы XLR и джек
- Фоно стерео RCA входы воспроизведения и выходы записи
- 3-полосный эквалайзер на моно входах с регулируемой серединой
- 2-полосный эквалайзер на стерео входах
- Гнезда TRS и инсерты на всех моно входах и MIX-выходах
- Десятисегментные светодиодные индикаторы
- Интуитивная и универсальная система Solo
- Разъем для подключения наушников
- Легко монтируется в рэк
Характеристики:
- RCA - 2 (1 стереопара)
- XLR - 8
- вход эффектов - 10 (Insert 1/4")
- выход на наушники 1/4" - 1
- выход на запись (REC) - 2 (1 стереопара)
- мониторный выход 1/4" - 2 (1 стереопара)
- главный выход XLR - 2 (1 стереопара)
- AUX 1/4" - 2
- процессинг - 24-бит
- эквалайзер - 3-полосный эквалайзер на моно входах с регулируемой серединой, 2-полосный эквалайзер на стерео входах
- диапазон частот = 20 - 20000 Гц +/-1.5 дБ
- максимальный уровень сигнала:
- микрофонный вход: +15 дБу
- линейный вход: +30 дБу
- стерео вход: +30 дБу
- выход MIX: +20 дБу
- выход на наушники (@150Ω): 300 мВт
- соотношение сигнал/шум - микрофонный вход (максимальное усиление): -127 дБу (150 Ом), AUX, MIX и Master (@ 0 дБ, фейдеры внизу) < -85 дБу
- коэффициент нелинейных искажений - <0.02% @ 1 кГц
- сопротивление - микрофонный вход 2 кОм
- линейный вход 10 кОм
- стерео вход 65 кОм (стерео), 35 кОм (моно)
- выходы 150 Ом (сбалансированный), 75 Ом (небалансный)
- экран - нет
- беспроводные возможности - нет
- питание - потребление: < 35 Вт, внутренний блок питания
- дополнительные характеристики:
- 60 мм фейдеры
- фильтр 100 Гц на моно входах
- выбор чувствительности стерео входов +4/-10 дБ
- интуитивная комплексная система Solo
- размер - 33х9,1х36,2 см
- вес - 5 кг