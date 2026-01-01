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Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона

Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона

Boya
Артикул: NVF-8112

Boya BY-C10 – амортизирующее крепление для рекордеров и микрофонов. Превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.

Описание

Изделие может устанавливаться и надежно фиксироваться на камере с помощью стандартного крепления горячий башмак, а резьбовое соединение 1/4 дюйма дает возможность устанавливать его на стойку или штатив.

Совместимость с рекордерами:

  • Zoom H4n Handy Recorder
  • Tascam DR-07mkII Portable Digital Audio Recorder
  • Tascam DR-100mkII - Portable Recorder
  • Zoom H1 Ultra-Portable Digital Audio Recorder
  • Zoom H6 Handy Recorder
  • Zoom H5 Handy Recorder
  • Tascam DR-40 Handheld Digital Audio Recorder
  • Tascam DR-05 Portable Handheld Digital Audio Recorder
  • Sony PCM-M10 Portable Audio Recorder
  • Tascam DR-40 4-Track Handheld Digital Audio Recorder
  • Roland R-05 Portable Digital Audio Recorder
  • Tascam DR-22WL Portable Handheld Recorder
  • Sony PCM-D100 Portable Stereo Recorder
  • Sony PCM-M10 Portable Audio Recorder
  • Tascam DR-44WL Portable Handheld Recorder
  • Olympus LS-12 Linear PCM Recorder
  • Roland R-26 6-Channel Digital Field Audio Recorder
  • Sony PCM-M10 Portable Audio Recorder
  • Olympus LS-100 Recorder

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