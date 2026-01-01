Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона

Изделие может устанавливаться и надежно фиксироваться на камере с помощью стандартного крепления горячий башмак, а резьбовое соединение 1/4 дюйма дает возможность устанавливать его на стойку или штатив.
Совместимость с рекордерами:
- Zoom H4n Handy Recorder
- Tascam DR-07mkII Portable Digital Audio Recorder
- Tascam DR-100mkII - Portable Recorder
- Zoom H1 Ultra-Portable Digital Audio Recorder
- Zoom H6 Handy Recorder
- Zoom H5 Handy Recorder
- Tascam DR-40 Handheld Digital Audio Recorder
- Tascam DR-05 Portable Handheld Digital Audio Recorder
- Sony PCM-M10 Portable Audio Recorder
- Tascam DR-40 4-Track Handheld Digital Audio Recorder
- Roland R-05 Portable Digital Audio Recorder
- Tascam DR-22WL Portable Handheld Recorder
- Sony PCM-D100 Portable Stereo Recorder
- Sony PCM-M10 Portable Audio Recorder
- Tascam DR-44WL Portable Handheld Recorder
- Olympus LS-12 Linear PCM Recorder
- Roland R-26 6-Channel Digital Field Audio Recorder
- Sony PCM-M10 Portable Audio Recorder
- Olympus LS-100 Recorder