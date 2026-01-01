Proaim Mic PMICSHKM кронштейн для микрофона

Артикул: OLE-0257

Кронштейн для микрофона Proaim P-MIC-SHKM с креплением для камеры (адаптер холодного башмака) совместим с микрофонами стандартных размеров. Обеспечивает прочную и надежную фиксацию в любом положении. Кронштейн оборудован изоляторами из эластомера, которые приглушают шум от тряски и вибрации. Оборудован системой с замком быстрого присоединения и отсоединения, что позволяет установить микрофон в 4 положениях.