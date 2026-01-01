images
Proaim Mic PMICSHKM кронштейн для микрофона

Proaim Mic PMICSHKM кронштейн для микрофона

Proaim
Артикул: OLE-0257

Кронштейн для микрофона Proaim P-MIC-SHKM с креплением для камеры (адаптер холодного башмака) совместим с микрофонами стандартных размеров. Обеспечивает прочную и надежную фиксацию в любом положении. Кронштейн оборудован изоляторами из эластомера, которые приглушают шум от тряски и вибрации. Оборудован системой с замком быстрого присоединения и отсоединения, что позволяет установить микрофон в 4 положениях.

Описание

Proaim Mic PMICSHKM кронштейн для микрофона

Комплектация

  • Кронштейн для микрофона Proaim Mic PMICSHKM – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Ман Рэй - человек Ренессанса в эпоху Сюрреализма
Ман Рэй - человек Ренессанса в эпоху Сюрреализма
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.