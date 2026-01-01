Proaim Mic PMICSHKM кронштейн для микрофона

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн для микрофона Proaim P-MIC-SHKM с креплением для камеры (адаптер холодного башмака) совместим с микрофонами стандартных размеров. Обеспечивает прочную и надежную фиксацию в любом положении. Кронштейн оборудован изоляторами из эластомера, которые приглушают шум от тряски и вибрации. Оборудован системой с замком быстрого присоединения и отсоединения, что позволяет установить микрофон в 4 положениях.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter