Proaim Camtree Hunt A-Box Red One адаптер для камеры в комплекте

Артикул: OLE-0262

Адаптер Proaim Camtree Hunt A-Box Red One предназначен для работы с камерой Red One. К нему можно подсоединить стандартные XLR-кабели с внешним разъемом. Поставляется в комплекте с винтом 1/4" для крепления на 19-мм стержни и 15-мм адаптером для стержней. Адаптер не является источником электроэнергии