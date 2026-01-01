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Proaim Camtree Hunt A-Box Red One адаптер для камеры в комплекте

Proaim Camtree Hunt A-Box Red One адаптер для камеры в комплекте

Proaim
Артикул: OLE-0262

Адаптер Proaim Camtree Hunt A-Box Red One предназначен для работы с камерой Red One. К нему можно подсоединить стандартные XLR-кабели с внешним разъемом. Поставляется в комплекте с  винтом 1/4" для крепления на 19-мм стержни и 15-мм адаптером для стержней. Адаптер не является источником электроэнергии

Описание

Proaim Camtree Hunt A-Box Red One адаптер для камеры в комплекте

Комплектация

  • Адаптер Proaim Camtree Hunt A-Box Red One для небольших моделей камер Blackmagic – 1 шт.
  • Винт для крепления на 19-мм стержни – 1 шт.
  • Адаптер на 19-мм и 15-мм стержни – 1 шт.
  • Крепежный винт 1/4'' и ключ к нему – 1 шт.

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