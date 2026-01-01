Proaim Camtree Hunt A-Box Blackmagic адаптер для камеры

Артикул: OLE-0277

Proaim Camtree Hunt A-Box Blackmagic – предназначен для работы с камерами Blackmagic. К адаптеру можно подсоединить два стандартных XLR-кабеля с внешним разъемом. Поставляется в комплекте с винтом 1/4" для крепления на 19-мм стержни и 15-мм адаптером для стержней. Адаптер не является источником электроэнергии.