Proaim Camtree Hunt A-Box Blackmagic адаптер для камеры

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Camtree Hunt A-Box Blackmagic – предназначен для работы с камерами Blackmagic. К адаптеру можно подсоединить два стандартных XLR-кабеля с внешним разъемом. Поставляется в комплекте с винтом 1/4" для крепления на 19-мм стержни и 15-мм адаптером для стержней. Адаптер не является источником электроэнергии.
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