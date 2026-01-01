Proaim 12ft Carbon 40 cm Windshield стойка для микрофона

Артикул: OLE-0258

Стойка для микрофона Proaim 12ft Carbon 40 cm Windshield изготовлена из карбона, что делает ее легкой и надежной. На кабеле предусмотрен разъем XLR для крепления к микрофону, оснащенный внутренней и внешней резьбой. В комплекте также поставляются ветрозащита длиной 40 см, 16 винтов 3/8". Для удобства в использовании этого комплекта для звукозаписи в него были включены штатив с противовесом 2 кг.