Proaim 12ft Carbon 40 cm Windshield стойка для микрофона

Технические характеристики стойки:
- длина, м – 3,6
- диаметр, мм – 29
- цвет – темно-серый
- длина в собранном виде, м – 1,08
- длина штатива, м – 2,64
- количество секции – 3
- длина каждой секции, м – 0,9
- материал штатива – высокопрочный пластик, алюминий
- вес, кг – 2,12
- вес металлического противовеса, кг – 2
- к фиксатору крепится микрофоны диаметром до 25 см
Устройство подходит для микрофонов моделей:
- Rode – NTG-1
- Audio-Technica – AT897
- Audio-Technica – AT4073A
- Neumann – KMR 81i
- Sanken – CS-1
- Schoeps – CMIT-5U
- Schoeps – CMC6 Microphone Preamp
- Sennheiser – MKH416 / MKH415
- Sennheiser – MKH418S
- Sennheiser – MKH60
- Sennheiser – ME66