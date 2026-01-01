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Proaim 12ft Carbon 40 cm Windshield стойка для микрофона

Proaim 12ft Carbon 40 cm Windshield стойка для микрофона

Proaim
Артикул: OLE-0258

Стойка для микрофона Proaim 12ft Carbon 40 cm Windshield изготовлена из карбона, что делает ее легкой и надежной. На кабеле предусмотрен разъем XLR для   крепления к микрофону, оснащенный внутренней и внешней резьбой. В комплекте также поставляются ветрозащита длиной 40 см, 16 винтов 3/8". Для удобства в использовании этого комплекта для звукозаписи в него были включены штатив с  противовесом 2 кг.

Описание

Технические характеристики стойки:

  • длина, м – 3,6
  • диаметр, мм – 29
  • цвет – темно-серый
  • длина в собранном виде, м – 1,08
  • длина штатива, м – 2,64
  • количество секции – 3
  • длина каждой секции, м – 0,9
  • материал штатива – высокопрочный пластик, алюминий
  • вес, кг – 2,12
  • вес металлического противовеса, кг – 2
  • к фиксатору крепится микрофоны диаметром до 25 см

Устройство подходит для микрофонов моделей:

  • Rode – NTG-1
  • Audio-Technica – AT897
  • Audio-Technica – AT4073A
  • Neumann – KMR 81i
  • Sanken – CS-1
  • Schoeps – CMIT-5U
  • Schoeps – CMC6 Microphone Preamp
  • Sennheiser – MKH416 / MKH415
  • Sennheiser – MKH418S
  • Sennheiser – MKH60
  • Sennheiser – ME66

Комплектация

  • Стойка для микрофона Proaim 12ft Carbon 40 cm Windshield – 1 шт.
  • Кабель длиной 6 м с разъемом XLR – 1 шт.
  • Ветрозащита BMP40 с колпаком – 1 шт.

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