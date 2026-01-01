images
images
Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C
Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C

Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C

Boya
Артикул: DAN-5296

Аудиоадаптер Boya BY-K6 3,5 мм TRS на Type-C.

Переходник с 3,5 мм TRS на Type-C. Внимание! Предназначен только для для DJI OSMO™ (с другими устройствами не работает)! Входной разъем TRS (микрофонный разъем) мама, разъем USB Type-C - папа. Длина кабеля (не считая разъемов) 6см.

Описание

Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
4 способа воссоздания лунного света
4 способа воссоздания лунного света
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.