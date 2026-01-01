Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C

Артикул: DAN-5296

Аудиоадаптер Boya BY-K6 3,5 мм TRS на Type-C.

Переходник с 3,5 мм TRS на Type-C. Внимание! Предназначен только для для DJI OSMO™ (с другими устройствами не работает)! Входной разъем TRS (микрофонный разъем) мама, разъем USB Type-C - папа. Длина кабеля (не считая разъемов) 6см.