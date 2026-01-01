Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Аудиоадаптер Boya BY-K6 3,5 мм TRS на Type-C.
Переходник с 3,5 мм TRS на Type-C. Внимание! Предназначен только для для DJI OSMO™ (с другими устройствами не работает)! Входной разъем TRS (микрофонный разъем) мама, разъем USB Type-C - папа. Длина кабеля (не считая разъемов) 6см.
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