Boya BY-K5 аудиоадаптер с углом 90 градусов с Type-C мама на Type-C папа

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Аудиоадаптер Boya BY-K5 с углом 90 гадусов с Type-C мама на Type-C папа.
Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемами Type-C и имеет один разъем Type-C (мама) и другой разъем Type-C (папа) расположеные под углом 90 градусовдруг к другу. Такая Г-образная форма, удобное решение для подключения к разъемам с ограниченным доступом.
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