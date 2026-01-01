Boya BY-K5 аудиоадаптер с углом 90 градусов с Type-C мама на Type-C папа

Артикул: DAN-4916

Аудиоадаптер Boya BY-K5 с углом 90 гадусов с Type-C мама на Type-C папа.

Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемами Type-C и имеет один разъем Type-C (мама) и другой разъем Type-C (папа) расположеные под углом 90 градусовдруг к другу. Такая Г-образная форма, удобное решение для подключения к разъемам с ограниченным доступом.