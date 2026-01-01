Xiaomi youpin Haylou TWE GT1 PRO блютуз-наушники

Haylou GT1 Pro - блютуз-наушники в кейсе с повышенной емкостью батареи до 800 мАч. На кейсе присутствует индикатор заряда.
Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей благодаря использованию чипсета на базе Bluetooth 5.0. У наушников есть игровой режим, позволяющий минимизировать отставание звука до 65 миллисекунд. Работа наушников с кодеком AAC поддерживается.
Отдельный DSP и двойной микрофон обеспечивает качество звука голоса и устраняет лишний шум при разговоре. Мембраны же из высокополимерной смолы дают улучшенный звук на низких, средних и высоких частотах.
Воспроизведение музыки или разговоров беспрерывно возможно до 4 часов. Кейс способен перезарядить вкладыши 5,5 раз.
В наушники встроена функция автоматического включения и соединения друг с другом при извлечении из кейса, а также автоматического отключения при возвращении в кейс.
Характеристики:
- Крепление: в ушной раковине
- Тип амбушюр: вкладыши
- Тип соединения: беспроводные bluetooth
- Переключатель треков: есть
- Тип регулятора громкости: на наушниках
- Кнопка ответа вызова: есть
- Тип, акустический: закрытые
- Тип звукоизлучателя: динамический
- Диаметр головок излучателей: 7.2 мм
- Импеданс: 32 Ом
- Чувствительность: 95 дБ
- Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц
- Крепление микрофона: встроенный
- Подключение: Bluetooth
- Версия Bluetooth: v.5.0
- Поддержка профиля; A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Радиус действия: 10 м
- Зарядка от USB: есть
- Время работы: 4 ч
- Время зарядки наушников: 1.5 ч
- Емкость аккумулятора наушников: 43 мAч
- Тип зарядного чехла: проводной
- Емкость аккумулятора чехла: 800 мAч
- Разъем питания зарядного чехла: Micro USB
- Сенсорное управление: есть
- Наушники для занятия спортом: подходят
- Совместимы с iPhone: да
- Наушники Hi-Fi: Hi-Fi
- Активное шумоподавление: есть
- Стандарт защиты от воды и пыли: IPX5.
- Чехол для транспортировки: в комплекте
- Запасные амбушюры: в комплекте
- Цвет: черный
- Вес (без шнура): 7.8 г
- Вес упаковки (ед): 0.033 кг