Xiaomi youpin Haylou TWE GT1 PRO блютуз-наушники

Описание

Haylou GT1 Pro - блютуз-наушники в кейсе с повышенной емкостью батареи до 800 мАч. На кейсе присутствует индикатор заряда.

Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей благодаря использованию чипсета на базе Bluetooth 5.0. У наушников есть игровой режим, позволяющий минимизировать отставание звука до 65 миллисекунд. Работа наушников с кодеком AAC поддерживается.

Отдельный DSP и двойной микрофон обеспечивает качество звука голоса и устраняет лишний шум при разговоре. Мембраны же из высокополимерной смолы дают улучшенный звук на низких, средних и высоких частотах.



Воспроизведение музыки или разговоров беспрерывно возможно до 4 часов. Кейс способен перезарядить вкладыши 5,5 раз.

В наушники встроена функция автоматического включения и соединения друг с другом при извлечении из кейса, а также автоматического отключения при возвращении в кейс.

Характеристики: