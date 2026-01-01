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Xiaomi youpin Haylou TWE GT1 PRO блютуз-наушники
Xiaomi youpin Haylou TWE GT1 PRO блютуз-наушники
Xiaomi youpin Haylou TWE GT1 PRO блютуз-наушники

Xiaomi youpin Haylou TWE GT1 PRO блютуз-наушники

Xiaomi
Артикул: DAN-7216

Xiaomi youpin Haylou TWE GT1 PRO - беспроводные наушники с микрофоном черные.

Емкость батареи кейса 800 мАч, подключение по Bluetooth 5.0, каждый вкладыш является полноценным моно наушником, двойной микрофон, мембраны из высокополимерной смолы диаметром 7.2 мм.

Описание

Haylou GT1 Pro - блютуз-наушники в кейсе с повышенной емкостью батареи до 800 мАч. На кейсе присутствует индикатор заряда. 

Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей благодаря использованию чипсета на базе Bluetooth 5.0. У наушников есть игровой режим, позволяющий минимизировать отставание звука до 65 миллисекунд. Работа наушников с кодеком AAC поддерживается.

Отдельный DSP и двойной микрофон обеспечивает качество звука голоса и устраняет лишний шум при разговоре. Мембраны же из высокополимерной смолы дают улучшенный звук на низких, средних и высоких частотах. 

Воспроизведение музыки или разговоров беспрерывно возможно до 4 часов. Кейс способен перезарядить вкладыши 5,5 раз.

В наушники встроена функция автоматического включения и соединения друг с другом при извлечении из кейса, а также автоматического отключения при возвращении в кейс.

Характеристики:

  • Крепление: в ушной раковине
  • Тип амбушюр: вкладыши
  • Тип соединения: беспроводные bluetooth
  • Переключатель треков: есть
  • Тип регулятора громкости: на наушниках
  • Кнопка ответа вызова: есть
  • Тип, акустический: закрытые
  • Тип звукоизлучателя: динамический
  • Диаметр головок излучателей: 7.2 мм
  • Импеданс: 32 Ом
  • Чувствительность: 95 дБ
  • Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц
  • Крепление микрофона: встроенный
  • Подключение: Bluetooth
  • Версия Bluetooth: v.5.0
  • Поддержка профиля; A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Радиус действия: 10 м
  • Зарядка от USB: есть
  • Время работы: 4 ч
  • Время зарядки наушников: 1.5 ч
  • Емкость аккумулятора наушников: 43 мAч
  • Тип зарядного чехла: проводной
  • Емкость аккумулятора чехла: 800 мAч
  • Разъем питания зарядного чехла: Micro USB
  • Сенсорное управление: есть
  • Наушники для занятия спортом: подходят
  • Совместимы с iPhone: да
  • Наушники Hi-Fi: Hi-Fi
  • Активное шумоподавление: есть
  • Стандарт защиты от воды и пыли: IPX5.
  • Чехол для транспортировки: в комплекте
  • Запасные амбушюры: в комплекте
  • Цвет: черный
  • Вес (без шнура): 7.8 г
  • Вес упаковки (ед): 0.033 кг

Комплектация

  • Xiaomi youpin Haylou TWE GT1 PRO блютуз-наушники - 1 шт.

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