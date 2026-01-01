Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061S блютуз-наушники

Описание

Небольшой размер, мягкие изгибы и качествынный материал, выполненный с помощью современных технологий обработки отличает Redmi Airdots 2 от других моделей данного бренда. Корпус каждой гарнитуры имеет клавишу остановки музыки или приема вызова.

Наушники плотно фиксируются в ушной раковине человека багодаря отличной конструкции ушного вкладыша. В комплекте представлены силиконовые амбушюры маленького, среднего и большого размеров.

Зарядный кейс имеет емкость 300 мАч. Зарядная станция позволяет три раза зарядить наушники. Наушники работают до 4 часов после полной зарядки.



Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей. Присутствует функция автоматического отключения через 5 минут после отсутствия сигнала о работе.



Bluetooth 5.0 представляет собой новое поколение соединения, обеспечивающее лучшую скорость и стабильность. А игровой режим позволит оптимизировать соединения для минимального уровня задержки звука.

Удерживая механическую клавишу в течение приблизительно 1 секунды можно отклонить вызовы и или ответить на вызовы.



Наушники Redmi Airdots 2 оборудованы 7.2-миллиметровым динамиком, с хорошей глубиной, четкостью и точностью звучания низких частот, а

Технология DSP помогает лучше обрабатывать звук и устранять шумы. В Redmi Airdots 2 также внедрили технологию шумоподавления Environment Noise Reduction, которая фильтрует посторонние шумы.



Характеристики: