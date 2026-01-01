Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061S блютуз-наушники

Небольшой размер, мягкие изгибы и качествынный материал, выполненный с помощью современных технологий обработки отличает Redmi Airdots 2 от других моделей данного бренда. Корпус каждой гарнитуры имеет клавишу остановки музыки или приема вызова.
Наушники плотно фиксируются в ушной раковине человека багодаря отличной конструкции ушного вкладыша. В комплекте представлены силиконовые амбушюры маленького, среднего и большого размеров.
Зарядный кейс имеет емкость 300 мАч. Зарядная станция позволяет три раза зарядить наушники. Наушники работают до 4 часов после полной зарядки.
Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей. Присутствует функция автоматического отключения через 5 минут после отсутствия сигнала о работе.
Bluetooth 5.0 представляет собой новое поколение соединения, обеспечивающее лучшую скорость и стабильность. А игровой режим позволит оптимизировать соединения для минимального уровня задержки звука.
Удерживая механическую клавишу в течение приблизительно 1 секунды можно отклонить вызовы и или ответить на вызовы.
Наушники Redmi Airdots 2 оборудованы 7.2-миллиметровым динамиком, с хорошей глубиной, четкостью и точностью звучания низких частот, а
Технология DSP помогает лучше обрабатывать звук и устранять шумы. В Redmi Airdots 2 также внедрили технологию шумоподавления Environment Noise Reduction, которая фильтрует посторонние шумы.
Характеристики:
- Тип устройства: беспроводные наушники
- Микрофон: есть
- Тип: внутриканальные
- Технология: динамические
- Полностью беспроводные (True wireless): есть
- Тип крепления: без крепления
- Диаметр мембраны: 7.2 мм
- Влагозащита: есть
- Класс защиты: IPX4
- Тип беспроводного соединения: Bluetooth
- Версия Bluetooth: 5.0
- Радиус действия: 10 м
- Возможность использования одного наушника TWS: есть
- Ответить/закончить разговор: есть
- Автоматическое парное соединение: есть
- Время работы: 4 ч
- Время работы от аккумулятора в кейсе: 12 ч
- Время зарядки: 2 ч
- Кейс для зарядки: да
- Емкость аккумулятора кейса: 300 мА·ч
- Ширина кейса для зарядки: 62 мм
- Высота кейса для зарядки: 27.2 мм
- Глубина кейса для зарядки: 40 мм
- Чехол/футляр в комплекте: есть
- Сменные амбушюры: есть
- Количество пар сменных амбушюров в комплекте: 3
- Поддержка iPhone: есть
- Поддержка голосового ассистента XiaoAI: есть