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Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061S блютуз-наушники
Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061S блютуз-наушники
Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061S блютуз-наушники

Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061S блютуз-наушники

Xiaomi
Артикул: DAN-7217

Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061S - беспроводные наушники с микрофоном черные.

Непрерывная работа до 4 часов, технологии шумоподавления Environment Noise Reduction, MicroUSB разъем, защитная технология IPX4 от пыли и влаги, сопряжение с любым устройством Android/IOS по средствам Bluetooth 5.0.

Описание

Небольшой размер, мягкие изгибы и качествынный материал, выполненный с помощью современных технологий обработки отличает Redmi Airdots 2 от других моделей данного бренда. Корпус каждой гарнитуры имеет клавишу остановки музыки или приема вызова.

Наушники плотно фиксируются в ушной раковине человека багодаря отличной конструкции ушного вкладыша. В комплекте представлены силиконовые амбушюры маленького, среднего и большого размеров.

Зарядный кейс имеет емкость 300 мАч. Зарядная станция позволяет три раза зарядить наушники. Наушники работают до 4 часов после полной зарядки.

Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей. Присутствует функция автоматического отключения через 5 минут после отсутствия сигнала о работе.

Bluetooth 5.0 представляет собой новое поколение соединения, обеспечивающее лучшую скорость и стабильность. А игровой режим позволит оптимизировать соединения для минимального уровня задержки звука.

Удерживая механическую клавишу в течение приблизительно 1 секунды можно отклонить вызовы и или ответить на вызовы.

Наушники Redmi Airdots 2 оборудованы 7.2-миллиметровым динамиком, с хорошей глубиной, четкостью и точностью звучания низких частот, а 

Технология DSP помогает лучше обрабатывать звук и устранять шумы. В Redmi Airdots 2 также внедрили технологию шумоподавления Environment Noise Reduction, которая фильтрует посторонние шумы.

Характеристики:

  • Тип устройства: беспроводные наушники
  • Микрофон: есть
  • Тип: внутриканальные
  • Технология: динамические
  • Полностью беспроводные (True wireless): есть
  • Тип крепления: без крепления
  • Диаметр мембраны: 7.2 мм
  • Влагозащита: есть
  • Класс защиты: IPX4
  • Тип беспроводного соединения: Bluetooth
  • Версия Bluetooth: 5.0
  • Радиус действия: 10 м
  • Возможность использования одного наушника TWS: есть
  • Ответить/закончить разговор: есть
  • Автоматическое парное соединение: есть
  • Время работы: 4 ч
  • Время работы от аккумулятора в кейсе: 12 ч
  • Время зарядки: 2 ч
  • Кейс для зарядки: да
  • Емкость аккумулятора кейса: 300 мА·ч
  • Ширина кейса для зарядки: 62 мм
  • Высота кейса для зарядки: 27.2 мм
  • Глубина кейса для зарядки: 40 мм
  • Чехол/футляр в комплекте: есть
  • Сменные амбушюры: есть
  • Количество пар сменных амбушюров в комплекте: 3
  • Поддержка iPhone: есть
  • Поддержка голосового ассистента XiaoAI: есть

Комплектация

  • Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061S блютуз-наушники - 1 шт.

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