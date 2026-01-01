Boya BY-AP1 беспроводные стереонаушники белые

Описание

Аккумулятор обеспечивает 6 часов автономной работы и заряжается от зарядного устройства которое идет в комплекте.

Наушники автоматически включаются после извлечения из чехла для зарядки и автоматически выключаются после того, как их положить обратно.

Характеристики: