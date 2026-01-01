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Boya BY-AP1 беспроводные стереонаушники белые

Boya BY-AP1 беспроводные стереонаушники белые

Boya
Артикул: DAN-5688

Беспроводные стереонаушники Boya BY-AP1, белые.

Стильные вluetooth наушники, весом 5 грамм. Дают возможность слушать аудиозапись, во время занятий спортом, путешествия или во время поездки на работу и домой. Цвет - белый.

Описание

Аккумулятор обеспечивает 6 часов автономной работы и заряжается от зарядного устройства которое идет в комплекте.

Наушники автоматически включаются после извлечения из чехла для зарядки и автоматически выключаются после того, как их положить обратно.

 Характеристики:

  • версия вluetooth - V5.0
  • частота - 20HZ-20kHZ
  • рабочая дистанция - ≥10м
  • наушники АКБ - 50mAh*2
  • зарядный кейс АКБ - 400mAh
  • разъем для зарядки - DC5V/1A
  • воспроизведение - ≈6 ч (наушники)(70% громкость); ≈16 ч (с зарядным кейсом)
  • время зарядки - ≈1 ч (наушники); ≈1 ч (зарядный кейс)
  • вluetooth рrofile - HSP/HFP/A2DP/AVRCP
  • вес - 5г (наушники), 32г (зарядный кейс)

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