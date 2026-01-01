Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники

Артикул: OLE-2774

Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. В комплект кейс для хранения и зарядки.