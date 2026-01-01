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Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники
Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники
Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники
Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники
Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники
Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники
Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники

Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники

Baseus
Артикул: OLE-2774

Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. В комплект кейс для хранения и зарядки.

Описание

Характеристики:

  • Версия Bluetooth: 5.0
  • Расстояние связи: 10 м
  • Время прослушивания: 6 часов 
  • Аккумулятор кейса: 2000 мАч
  • Аккумулятор наушника: 60 мАч
  • Время зарядки:  4 часа
  • Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц
  • Интерфейс зарядки: Type-C

Комплектация

  • наушники
  • 2 пары сменных амбушюр,
  • зарядная станция-футляр,
  • кабель для зарядки футляра

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