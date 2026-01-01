Baseus NGTW080002 True Wireless Earphones Bowie E3 White беспроводные наушники

Характеристики:
- Версия Bluetooth: 5.0
- Расстояние связи: 10 м
- Время прослушивания: 5 часов
- Время зарядки: 1 час
- Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц
- Интерфейс зарядки: Type-C
- Вес 35 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. Для управление при помощи смартфона используется приложение Baseus. В комплект кейс для хранения и зарядки.
Характеристики:
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