Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники

Артикул: OLE-2771

Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. Для управление при помощи смартфона используется приложение Baseus. В комплект кейс для хранения и зарядки.