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Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники
Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники
Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники
Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники
Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники
Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники

Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники

Baseus
Артикул: OLE-2771

Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. Для управление при помощи смартфона используется приложение Baseus. В комплект кейс для хранения и зарядки.

Описание

Характеристики:

  • Версия Bluetooth: 5.0
  • Расстояние связи: 10 м
  • Время прослушивания: 5 часов 
  • Время зарядки:  1 час
  • Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц
  • Интерфейс зарядки: Type-C
  • Вес 35 гр

Комплектация

  • Наушники
  • Кейс для зарядки
  • Кабель Type-C
  • Инструкция

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