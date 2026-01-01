Baseus Encok True Wireless Earphones W04 White NGW04-02 беспроводные наушники

Описание

Белые беспроводные наушники Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 являются практичной моделью со стильным матовым корпусом. Высококачественная встроенная композитная мембрана обеспечивает качественный звук.

Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей. Каждый вкладыш является полноценным моно наушником, независящим от другого.

Заряд батареи происходит через кейс со встроенным аккумулятором на 400 мАч. Кейс поддерживает стандарт быстрой зарядки Qi. Заряд кейса происходит при помощи шнура с разъемом Type-C.



Аксессуар оснащен микрофоном, защищен от проникновения пыли и влаги к электронным компонентам по стандарту водостойкости IP 54.