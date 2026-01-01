Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 беспроводные наушники

Описание

Черные беспроводные наушники Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 являются практичной моделью со стильным матовым корпусом. Высококачественная встроенная композитная мембрана обеспечивает качественный звук.

Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей. Каждый вкладыш является полноценным моно наушником, независящим от другого.

Заряд батареи происходит через кейс со встроенным аккумулятором на 400 мАч. Кейс поддерживает стандарт быстрой зарядки Qi. Заряд кейса происходит при помощи шнура с разъемом Type-C.



Аксессуар оснащен микрофоном, защищен от проникновения пыли и влаги к электронным компонентам по стандарту водостойкости IP 54.

Характеристики:

Тип конструкции: Вкладыши

Время работы в режиме разговора, ч: 6

Чувствительность, дБ: 100

Сопротивление, Ом: 32

Мин. частота, Гц: 20

Макс. частота, Гц: 20000

Назначение: Для мобильных телефонов, Для планшетов

Акустическое оформление: Закрытое

Разъемы: USB Type-C

Тип подключения: Беспроводное

Размер наушников: Накладные

Конструкция излучателя: Динамические

Управление: Взять/положить трубку, Остановка/воспроизведение музыки

Модуль связи Bluetooth: 5.0

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Headset

Дальность действия, м: 10

Вид питания: Встроенный аккумулятор

Емкость аккумулятора, мАч: 400

Время работы в режиме ожидания, часов: 350

Платформа: Android, iOS

Цвет: Черный

Бренд: Baseus

Страна-изготовитель: Китай

Тип: Беспроводные наушники

Материал: ABS

Вес в упаковке, г: 190



