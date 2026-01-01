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Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 беспроводные наушники
Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 беспроводные наушники
Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 беспроводные наушники
Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 беспроводные наушники
Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 беспроводные наушники

Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 беспроводные наушники

Baseus
Артикул: DAN-7218

Baseus W04 Black NGW04-01 - полностью беспроводные наушники с качественным стереозвуком.

Наушники относятся к поколению True Wireless Earphones. Подключение идет по Bluetooth 5.0 к телефону. Заряд держится до 5 часов при непрерывном использовании.



Описание

Черные беспроводные наушники Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 являются практичной моделью со стильным матовым корпусом. Высококачественная встроенная композитная мембрана обеспечивает качественный звук.

Модель имеет возможность синхронизировать с устройством только один из вкладышей. Каждый вкладыш является полноценным моно наушником, независящим от другого.

Заряд батареи происходит через кейс со встроенным аккумулятором на 400 мАч. Кейс поддерживает стандарт быстрой зарядки Qi. Заряд кейса происходит при помощи шнура с разъемом Type-C. 

Аксессуар оснащен микрофоном, защищен от проникновения пыли и влаги к электронным компонентам по стандарту водостойкости IP 54.

Характеристики:

  •  Тип конструкции: Вкладыши
  •  Время работы в режиме разговора, ч: 6
  •  Чувствительность, дБ: 100
  •  Сопротивление, Ом: 32
  •  Мин. частота, Гц: 20
  •  Макс. частота, Гц: 20000
  •  Назначение: Для мобильных телефонов, Для планшетов
  •  Акустическое оформление: Закрытое
  •  Разъемы: USB Type-C
  •  Тип подключения: Беспроводное
  •  Размер наушников: Накладные
  •  Конструкция излучателя: Динамические
  •  Управление: Взять/положить трубку, Остановка/воспроизведение музыки
  •  Модуль связи Bluetooth: 5.0
  •  Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Headset
  •  Дальность действия, м: 10
  •  Вид питания: Встроенный аккумулятор
  •  Емкость аккумулятора, мАч: 400
  •  Время работы в режиме ожидания, часов: 350
  •  Платформа: Android, iOS
  •  Цвет: Черный
  •  Бренд: Baseus
  •  Страна-изготовитель: Китай
  •  Тип: Беспроводные наушники
  •  Материал: ABS
  •  Вес в упаковке, г: 190

Комплектация

  • Baseus Encok True Wireless Earphones W04 Black NGW04-01 беспроводные наушники - 1 шт.

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