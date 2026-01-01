Baseus A00054300226-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones White беспроводные наушники

Артикул: OLE-2768

Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров