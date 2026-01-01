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Baseus A00054300226-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones White беспроводные наушники
Baseus A00054300226-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones White беспроводные наушники
Baseus A00054300226-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones White беспроводные наушники

Baseus A00054300226-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones White беспроводные наушники

Baseus
Артикул: OLE-2768

Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров

Описание

Характеристики:

  • Версия Bluetooth: 5,3
  • Расстояние связи: 10 м
  • Время прослушивания: 5 часов
  • Емкость аккумулятора: 300 мАч (зарядное устройство)
  • Время зарядки: 1,5 часа
  • Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц
  • Интерфейс зарядки: Тип-C
  • Вес 80 гр

Комплектация

  • Наушники
  • Зарядный кейс
  • Кабель для зарядки
  • Руководство пользователя

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