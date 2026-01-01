Baseus A00054300116-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones Black беспроводные наушники

Характеристики:
- Версия Bluetooth: 5,3
- Расстояние связи: 10 м
- Время прослушивания: 5 часов
- Емкость аккумулятора: 300 мАч (зарядное устройство)
- Время зарядки: 1,5 часа
- Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц
- Интерфейс зарядки: Тип-C
- Вес 80 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров
Характеристики:
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