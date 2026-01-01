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Synco Lav-WMic-M1 накамерный микрофон
Synco Lav-WMic-M1 накамерный микрофон
Synco Lav-WMic-M1 накамерный микрофон
Synco Lav-WMic-M1 накамерный микрофон
Synco Lav-WMic-M1 накамерный микрофон

Synco Lav-WMic-M1 накамерный микрофон

Synco
Артикул: DAN-4764

Кардиоидный микрофон Synco Lav-WMic-M1.

Компактный качественный микрофон, который может использоваться как с фото- видеокамерами, так и со смартфонами. Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. 

Описание

Прибор устанавливается на фотокамеру на виброразвязку в разъем горячий башмак. Он оснащен соединительным разъемом 3,5 мм и легко подключается с помощью кабеля в разъем фотокамеры. Чтобы использовать его со смартфоном, необходимо применить кабель для смартфона и подключить его в обычный разъем для наушников.

Для того, чтобы закрепить микрофон на смартфоне, потребуется докупить специальное крепление или риг для смартфона.

Характеристики:

  • частотная характеристика - 35 Гц – 18 кГц
  • чувствительность - -42 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц)
  • соотношение сигнал/шум - 76 дБ
  • капсула - 22х81 мм
  • вес - 26 г

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