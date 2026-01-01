Synco Lav-WMic-M1 накамерный микрофон

Прибор устанавливается на фотокамеру на виброразвязку в разъем горячий башмак. Он оснащен соединительным разъемом 3,5 мм и легко подключается с помощью кабеля в разъем фотокамеры. Чтобы использовать его со смартфоном, необходимо применить кабель для смартфона и подключить его в обычный разъем для наушников.
Для того, чтобы закрепить микрофон на смартфоне, потребуется докупить специальное крепление или риг для смартфона.
Характеристики:
- частотная характеристика - 35 Гц – 18 кГц
- чувствительность - -42 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц)
- соотношение сигнал/шум - 76 дБ
- капсула - 22х81 мм
- вес - 26 г