RODE Stereo VideoMic Pro Rycote накамерный стерео микрофон

Описание

Питание от 9В батареи - свыше 100 часов (alkaline)

Новый усиленный кабель в Кевларовой оплетке

Металлическое 3/8 дюймовое крепление для легкой телескопической удочки

Обеспечивает высокое качество звука. Идеален для видеооператоров и для записи музыки и аудиосцен с ощущением реалистичной окружающей атмосферы.

Stereo VideoMic Pro Rycote использует в конструкции подобранную пару высокочувствительных, полудюймовых, кардиоидных, конденсаторных капсюлей в XY стерео конфигурации. Обладает широкой стерео базой и естественной глубиной звука.

Новшеством Stereo VideoMic Pro Rycote является встроенная антивибрационная система крепления Rycote® Lyre®, которая разделяет микрофонную капсулу и электронику с крепежем, обеспечивая изоляцию от внешних физических факторов, таких как гул и вибрации. Изготовлен из цельного куска износостойкого термопластика. Благодаря своей эластичности, Lyre® обеспечивает превосходную акустическую подвеску, никогда не изнашивается, не провисает и не ломается.

Stereo VideoMic Pro Rycote, благодаря своей эргономике, превосходно подходит для цифровых зеркальных фотоаппаратов, бытовых и профессиональных видеокамер. Новейший, усиленный кевларовый кабель, в совокупности с улучшенной ветрозащитой, обеспечивают отличную акустическую развязку с камерой, значительно пониженный уровень шума и более высокую чувствительность.

Удобно расположенные переключатели на задней части корпуса микрофона позволяют управлять питанием, уровнями сигнала и фильтром на 75Гц, который вырезает шум, производимый работой кондиционеров, транспорта и других нежелательных помех низких частот.

Аттенюатор (PAD) на -10dB позволяет уменьшить чувствительность микрофона в ситуациях, таких как громкая живая музыка или громкий шум на спортивных мероприятиях.

Подобно VideoMic Pro, Stereo VideoMic Pro Rycote имеет переключатель для усиления сигнала на + 20дБ для записи более высокого качества на цифровые зеркальные камеры. Как правило низкокачественное предусиление таких камер можно уменьшить за счет усиления сигнала с микрофона, что приводит к более низкому уровню шума и гораздо чистой записи.

Характеристики: