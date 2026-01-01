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RODE Stereo VideoMic Pro Rycote накамерный стерео микрофон
RODE Stereo VideoMic Pro Rycote накамерный стерео микрофон
RODE Stereo VideoMic Pro Rycote накамерный стерео микрофон
RODE Stereo VideoMic Pro Rycote накамерный стерео микрофон

RODE Stereo VideoMic Pro Rycote накамерный стерео микрофон

Rode
Артикул: MTG-2754

RODE Stereo VideoMic Pro Rycote накамерный стерео микрофон. Вещательное качество и новая подобранная пара полудюймовых капсюлей в XY стерео конфигурации. Улучшенная поролоновая ветрозащита. Ультра легкий и компактный. Управление питанием и фильтром на корпусе микрофона. Двухуровневый НЧ фильтр (плоский, 75Hz). Трехпозиционный переключатель уровня (-10dB, 0, +20dB).

Описание

  • Питание от 9В батареи - свыше 100 часов (alkaline)
  • Новый усиленный кабель в Кевларовой оплетке
  • Металлическое 3/8 дюймовое крепление для легкой телескопической удочки

Обеспечивает высокое качество звука. Идеален для видеооператоров и для записи музыки и аудиосцен с ощущением реалистичной окружающей атмосферы.

Stereo VideoMic Pro Rycote использует в конструкции подобранную пару высокочувствительных, полудюймовых, кардиоидных, конденсаторных капсюлей в XY стерео конфигурации. Обладает широкой стерео базой и естественной глубиной звука.

Новшеством Stereo VideoMic Pro Rycote является встроенная антивибрационная система крепления Rycote® Lyre®, которая разделяет микрофонную капсулу и электронику с крепежем, обеспечивая изоляцию от внешних физических факторов, таких как гул и вибрации. Изготовлен из цельного куска износостойкого термопластика. Благодаря своей эластичности, Lyre® обеспечивает превосходную акустическую подвеску, никогда не изнашивается, не провисает и не ломается.

Stereo VideoMic Pro Rycote, благодаря своей эргономике, превосходно подходит для цифровых зеркальных фотоаппаратов, бытовых и профессиональных видеокамер. Новейший, усиленный кевларовый кабель, в совокупности с улучшенной ветрозащитой, обеспечивают отличную акустическую развязку с камерой, значительно пониженный уровень шума и более высокую чувствительность.

Удобно расположенные переключатели на задней части корпуса микрофона позволяют управлять питанием, уровнями сигнала и фильтром на 75Гц, который вырезает шум, производимый работой кондиционеров, транспорта и других нежелательных помех низких частот.

Аттенюатор (PAD) на -10dB позволяет уменьшить чувствительность микрофона в ситуациях, таких как громкая живая музыка или громкий шум на спортивных мероприятиях.

Подобно VideoMic Pro, Stereo VideoMic Pro Rycote имеет переключатель для усиления сигнала на + 20дБ для записи более высокого качества на цифровые зеркальные камеры. Как правило низкокачественное предусиление таких камер можно уменьшить за счет усиления сигнала с микрофона, что приводит к более низкому уровню шума и гораздо чистой записи.

Характеристики:

  • Акустический принцип - Градиента давления
  • Активная электроника - Преобразователь выходного сопротивления на полевом транзисторе
  • Размер капсюлы - 0.50 дюйма
  • Частотный диапазон - 40Hz - 20kHz
  • Выходное сопротивление - 200Ω
  • Максимум SPL - 134dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)
  • Чувствительность - -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
  • Эквивалентный шум - 18dB-A
  • Вес - 116г
  • Размеры - 134мм x 80мм x 115мм
  • Разъем - 3.5mm/Minijack

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