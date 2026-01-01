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RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса
RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса
RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса
RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса
RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса
RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса
RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса
RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса

RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса

Rode
Артикул: MTG-2755

RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса. Созданный на основе популярного и признанного в широких кругах микрофона NTG2, NTG4+ снабжен абсолютно новым конденсаторным капсюлем. Этот капсюль обладает низким уровнем шума и высокой чувствительностью. NTG4+ снабжен регулировкой амплитудно-частотными параметрами через цифровые переключатели.
В линейке микрофонов RODE, NTG4+ самый перый микрофон со встроенным аккумулятором. Литиевый аккумулятор обеспечивает более 150 часов работы и заряжается до полной зарядки менее двух часов через USB.

Описание

Особенности:

- Вещательное качество
- Низкий уровень шума
- Встроенный литиевый аккумулятор на более 150 часов работы
- Время полной зарядки менее двух часов через MicroUSB
- Прочная металлическая конструкция
- Удобные цифровые переключатели
- Высокочастотный бустер
- Фильтр низких частот (Плоский/75Hz)
- Аттенюатор (-10db)
- MicroUSB кабель в комплекте

Характеристики:

  • Тип: микрофон-пушка.
  • Акустический принцип: линейный градиент.
  • Капсюль: 0.50".
  • Направленность: суперкардиода.
  • Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц (selected HPF @75Гц).
  • Выходной импенданс: 200 Ом.
  • Максимальный уровень звукового давления (SPL): 135дБ SPL (@ 1кгц, 1% THD на 1Ком нагрузки).
  • Чувствительность: -32.0 дБ 1 Вольт/Паскаль (25.00 мВ на 94 дБ SPL) +/-2 дБ на 1 кГц.
  • Эквивалентный уровень шума (A-взвешенное): 16дБ-A.
  • Параметры питания: фантомное питание 12, 24, 48 В, встроенный аккумулятор.
  • Выход: XLR.
  • Аксессуары в комплекте: MicroUSB кабель для зарядки, чехол ZP2, поролоновая ветрозащита, крепление для стойки RM-5, резьбовый адаптер 3/8"- 5/8".

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