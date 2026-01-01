RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса

Особенности:
- Вещательное качество
- Низкий уровень шума
- Встроенный литиевый аккумулятор на более 150 часов работы
- Время полной зарядки менее двух часов через MicroUSB
- Прочная металлическая конструкция
- Удобные цифровые переключатели
- Высокочастотный бустер
- Фильтр низких частот (Плоский/75Hz)
- Аттенюатор (-10db)
- MicroUSB кабель в комплекте
Характеристики:
- Тип: микрофон-пушка.
- Акустический принцип: линейный градиент.
- Капсюль: 0.50".
- Направленность: суперкардиода.
- Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц (selected HPF @75Гц).
- Выходной импенданс: 200 Ом.
- Максимальный уровень звукового давления (SPL): 135дБ SPL (@ 1кгц, 1% THD на 1Ком нагрузки).
- Чувствительность: -32.0 дБ 1 Вольт/Паскаль (25.00 мВ на 94 дБ SPL) +/-2 дБ на 1 кГц.
- Эквивалентный уровень шума (A-взвешенное): 16дБ-A.
- Параметры питания: фантомное питание 12, 24, 48 В, встроенный аккумулятор.
- Выход: XLR.
- Аксессуары в комплекте: MicroUSB кабель для зарядки, чехол ZP2, поролоновая ветрозащита, крепление для стойки RM-5, резьбовый адаптер 3/8"- 5/8".