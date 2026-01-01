Артикул: MTG-2755

RODE NTG4+ конденсаторный микрофон "Пушка" премиум класса. Созданный на основе популярного и признанного в широких кругах микрофона NTG2, NTG4+ снабжен абсолютно новым конденсаторным капсюлем. Этот капсюль обладает низким уровнем шума и высокой чувствительностью. NTG4+ снабжен регулировкой амплитудно-частотными параметрами через цифровые переключатели.

В линейке микрофонов RODE, NTG4+ самый перый микрофон со встроенным аккумулятором. Литиевый аккумулятор обеспечивает более 150 часов работы и заряжается до полной зарядки менее двух часов через USB.