Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона

Описание

Компактный и легкий направленный микрофон-пушка предназначен для улучшения качества звука видеосъемок, записываемых на смартфон с разъемом USB Type-C. Звук перед микрофоном улавливается направленным кардиоидным капсулем. Устройство улавливает звук основного источника и игнорирует сторонние сигналы. Направленный микрофон подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон-пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.

Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона защищает от внешних шумов при записи в помещении. Меховая ветрозащита поможет справиться с порывами ветра при звукозаписи на улице. Плотность меха дает дополнительную защиту, подходит для съемок на открытых пространствах, оберегая микрофон также от непогоды и пыли.



Микрофон подключается по технологии "plug and play" и не нуждается в настройке. Питание осуществляется напрямую от смартфона, поэтому устройство всегда готово к работе.

Микрофон-пушка Godox Geniusmic UC в прочном алюминиевом корпусе имеет длину 6.5 см и весит всего 40 грамм, что делает его незаменимым помощником при любых съемках.

Характеристики: