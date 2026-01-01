Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона

Компактный и легкий направленный микрофон-пушка предназначен для улучшения качества звука видеосъемок, записываемых на смартфон с разъемом USB Type-C. Звук перед микрофоном улавливается направленным кардиоидным капсулем. Устройство улавливает звук основного источника и игнорирует сторонние сигналы. Направленный микрофон подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон-пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.
Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона защищает от внешних шумов при записи в помещении. Меховая ветрозащита поможет справиться с порывами ветра при звукозаписи на улице. Плотность меха дает дополнительную защиту, подходит для съемок на открытых пространствах, оберегая микрофон также от непогоды и пыли.
Микрофон подключается по технологии "plug and play" и не нуждается в настройке. Питание осуществляется напрямую от смартфона, поэтому устройство всегда готово к работе.
Микрофон-пушка Godox Geniusmic UC в прочном алюминиевом корпусе имеет длину 6.5 см и весит всего 40 грамм, что делает его незаменимым помощником при любых съемках.
Характеристики:
|Соотношение сигнал/шум
|75 дБ
|Чувствительность
|-33 дБ относительно 1 В/Па ± 2 дБ при 1 кГц
|Частотный диапазон
|50 Гц-20 кГц
|Диаграмма направленности
|Кардиоидная
|Разъем
|Коннектор USB Type-C
|Тип капсюля
|конденсаторный
|Защита от ветра
|меховая ветрозащита, поролоновая ветрозащита
|Рабочая температура
|-20°C...+60°C
|Размер
|Ø21х65 мм
|Вес
|40 г