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Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона

Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона

Godox
Артикул: OLE-1735

Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона

Конденсаторный направленный микрофон-пушка. Чувствительность: -33 дБ ±2 дБ (при 1 кГц), алюминиевый корпус, аудиовыход для мониторинга, меховая ветрозащита. Подключение к смартфонам или планшетам с разъемом USB Type-C напрямую. 

Описание

Компактный и легкий направленный микрофон-пушка предназначен для улучшения качества звука видеосъемок, записываемых на смартфон с разъемом USB Type-C. Звук перед микрофоном улавливается направленным кардиоидным капсулем. Устройство улавливает звук основного источника и игнорирует сторонние сигналы. Направленный микрофон подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон-пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.

Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона защищает от внешних шумов при записи в помещении. Меховая ветрозащита поможет справиться с порывами ветра при звукозаписи на улице. Плотность меха дает дополнительную защиту, подходит для съемок на открытых пространствах, оберегая микрофон также от непогоды и пыли.

Микрофон подключается по технологии "plug and play" и не нуждается в настройке. Питание осуществляется напрямую от смартфона, поэтому устройство всегда готово к работе. 

Микрофон-пушка Godox Geniusmic UC в прочном алюминиевом корпусе имеет длину 6.5 см и весит всего 40 грамм, что делает его незаменимым помощником при любых съемках.

Характеристики:

Соотношение сигнал/шум75 дБ
Чувствительность-33 дБ относительно 1 В/Па ± 2 дБ при 1 кГц
Частотный диапазон50 Гц-20 кГц
Диаграмма направленностиКардиоидная
РазъемКоннектор USB Type-C
Тип капсюляконденсаторный
Защита от ветрамеховая ветрозащита, поролоновая ветрозащита
Рабочая температура-20°C...+60°C
РазмерØ21х65 мм
Вес40 г

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