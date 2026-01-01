Boya BY-V01 конденсаторный стерео микрофон

Модель обеспечивает высококачественное снятие звука даже в самых сложных условиях. Универсальная X/Y направленность имеет два фиксированных значения охвата 90 и 120 градусов.
Микрофон устанавливается в крепление горячий башмак камеры, либо на стойку или держатель с резьбой 1/4 дюйма. Для подключения к аудиовходу используется стандартный стерео разъем 3,5 мм.
В комплектацию поставки микрофона входит эффективная ветрозащита, компенсирующая внешние шумы от механических звуков и звуков окружающей среды.
Характеристики:
- тип микрофона - конденсаторный
- диаграмма направленности - стерео X/Y
- частотный диапазон - 35 Гц - 20 кГц
- соотношение сигнал/шум - 74Дб
- чувствительность - -40 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1V / Pa, 1кГц
- питание - LR44
- разъем - 3,5 мм мини-штекер замок
- габариты, мм - 73х 26х57
- вес, г - 55