Boya BY-V01 конденсаторный стерео микрофон

Описание

Модель обеспечивает высококачественное снятие звука даже в самых сложных условиях. Универсальная X/Y направленность имеет два фиксированных значения охвата 90 и 120 градусов.

Микрофон устанавливается в крепление горячий башмак камеры, либо на стойку или держатель с резьбой 1/4 дюйма. Для подключения к аудиовходу используется стандартный стерео разъем 3,5 мм.

В комплектацию поставки микрофона входит эффективная ветрозащита, компенсирующая внешние шумы от механических звуков и звуков окружающей среды.

Характеристики: