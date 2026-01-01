images
images
Boya BY-V01 конденсаторный стерео микрофон
Boya BY-V01 конденсаторный стерео микрофон

Boya BY-V01 конденсаторный стерео микрофон

Boya
Артикул: NVF-9801

Boya BY-V01 - конденсаторный стереомикрофон.

Стереофонический конденсаторный микрофон подходит для работы с беззеркальными и DSLR-камерами, профессиональными диктофонами и рекордерами.

Описание

Модель обеспечивает высококачественное снятие звука даже в самых сложных условиях. Универсальная X/Y направленность имеет два фиксированных значения охвата 90 и 120 градусов.

Микрофон устанавливается в крепление горячий башмак камеры, либо на стойку или держатель с резьбой 1/4 дюйма. Для подключения к аудиовходу используется стандартный стерео разъем 3,5 мм.

В комплектацию поставки микрофона входит эффективная ветрозащита, компенсирующая внешние шумы от механических звуков и звуков окружающей среды.

Характеристики:

  • тип микрофона - конденсаторный
  • диаграмма направленности - стерео X/Y
  • частотный диапазон - 35 Гц - 20 кГц
  • соотношение сигнал/шум - 74Дб
  • чувствительность - -40 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1V / Pa, 1кГц
  • питание - LR44
  • разъем - 3,5 мм мини-штекер замок
  • габариты, мм - 73х 26х57
  • вес, г - 55

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Арт. DAN-1088
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Наличие
более 10 шт

YongNuo YN300AIR LED - осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K.

Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Есть возможность использовать с аккумуляторными батареями типа NP-F и от сети.

4 550 ₽
В корзину
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Арт. DAN-1172
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo FJ-SW1205000E - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.

Комплектуется евровилкой.

Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.

2 900 ₽
В корзину
Grifon LED-36 светодиодный осветитель на 36 ламп
Арт. FTR-1444
Grifon LED-36 светодиодный осветитель на 36 ламп
Наличие
более 10 шт

Cветодиодный накамерный осветитель Grifon LED-36 предназначен для съемки видео. С его помощью создается оптимальный свет.

Цветовая температура 3200К, угол освещения составляет 60 градусов. Вес - 0,1 кг. Мощность 1,3 Вт

1 660 ₽
В корзину
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Арт. DAN-1170
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo FJ-SW1202000E - сетевой адаптер для светодиодных осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Кабель длиной 1,9 м повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 2000 mа. Совместимость: YN300III, YN216, YN1410, YN300AIR, YN160III, YN168, YN360.


1 400 ₽
В корзину

Видео

Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши
Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.