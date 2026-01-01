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Boya BY-PVM1000L профессиональный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-PVM1000L профессиональный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-PVM1000L профессиональный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-PVM1000L профессиональный конденсаторный микрофон-пушка

Boya BY-PVM1000L профессиональный конденсаторный микрофон-пушка

Boya
Артикул: NVF-9896

Boya BY-PVM1000L - профессиональный конденсаторный микрофон-пушка.

Конденсаторный профессиональный микрофон-пушка предназначен для высококачественной записи звука во время видеосъемки.

Описание

Разработан для цифровых видеокамер, имеющих профессиональный разъем для микрофона XLR 3 pin. Микрофон обладает узкой направленностью. С целью сужения направленности производитель значительно увеличил длину микрофона. В результате этот микрофон очень качественно снимает звук в зоне захвата и абсолютно не восприимчив к посторонним шумам за ее пределами. Также в микрофон встроен двухступенчатый фильтр сигнала до 80 Гц.

Бестрансформаторная система позволила минимизировать паразитические наводки и шумы.

Корпус изделия выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава, а универсальная система питания позволяет использовать как фантомное питание через разъем XLR, так и питание от стандартных батарей.

Характеристики:

  • максимизирует направленность и сужает стереозону
  • двухступенчатый фильтр верхних частот (Flat / 80 Гц)
  • схема малых шумов
  • встроенная WSVM ветрозащита
  • 48 В фантомное питание или батарея 1.5АА
  • надежный, прочный, легкий, конструкция из алюминиевого сплава
  • диаграмма направленности: суперкардиоидная
  • частотный диапазон - 30 Гц ~ 20 кГц
  • сигнал/шум - 80 дБ
  • чувствительность - -33 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
  • выходное сопротивление - от 300 Ом – фантомное питание, от 600 Ом – батарея
  • длина - 38 см
  • вес нетто - 146 г

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