Boya BY-PVM1000L профессиональный конденсаторный микрофон-пушка

Разработан для цифровых видеокамер, имеющих профессиональный разъем для микрофона XLR 3 pin. Микрофон обладает узкой направленностью. С целью сужения направленности производитель значительно увеличил длину микрофона. В результате этот микрофон очень качественно снимает звук в зоне захвата и абсолютно не восприимчив к посторонним шумам за ее пределами. Также в микрофон встроен двухступенчатый фильтр сигнала до 80 Гц.
Бестрансформаторная система позволила минимизировать паразитические наводки и шумы.
Корпус изделия выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава, а универсальная система питания позволяет использовать как фантомное питание через разъем XLR, так и питание от стандартных батарей.
Характеристики:
- максимизирует направленность и сужает стереозону
- двухступенчатый фильтр верхних частот (Flat / 80 Гц)
- схема малых шумов
- встроенная WSVM ветрозащита
- 48 В фантомное питание или батарея 1.5АА
- надежный, прочный, легкий, конструкция из алюминиевого сплава
- диаграмма направленности: суперкардиоидная
- частотный диапазон - 30 Гц ~ 20 кГц
- сигнал/шум - 80 дБ
- чувствительность - -33 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
- выходное сопротивление - от 300 Ом – фантомное питание, от 600 Ом – батарея
- длина - 38 см
- вес нетто - 146 г