Boya BY-PVM1000L профессиональный конденсаторный микрофон-пушка

Описание

Разработан для цифровых видеокамер, имеющих профессиональный разъем для микрофона XLR 3 pin. Микрофон обладает узкой направленностью. С целью сужения направленности производитель значительно увеличил длину микрофона. В результате этот микрофон очень качественно снимает звук в зоне захвата и абсолютно не восприимчив к посторонним шумам за ее пределами. Также в микрофон встроен двухступенчатый фильтр сигнала до 80 Гц.

Бестрансформаторная система позволила минимизировать паразитические наводки и шумы.

Корпус изделия выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава, а универсальная система питания позволяет использовать как фантомное питание через разъем XLR, так и питание от стандартных батарей.

Характеристики: