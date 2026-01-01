Boya BY-M800 кардиоидный конденсаторный микрофон

Микрофон студийного качества имеет широкий частотный диапазон, который управляется переключателем фильтра высоких частот. Переключатель -10 дБ. Оснащен антивибрационным держателем и поп-фильтром, стандартным разъемом XLR и имеет фантомное питание 48 В.
Характеристики:
- диаграмма направленности - кардиоидный
- диафрагма - 34 мм (1,3")
- частотная характеристика - 20-20,000 Гц
- чувствительность - -33±3dB (0dB=1V / Pa @ 1KHz)
- сигнал/шум - 80 дБ
- выходное сопротивление - 200 Ом
- потребляемая мощность - фантомное питание 24V или 48V
- длина кабеля - 3 м
- размеры - 207x115x 85 мм
- вес - 642г