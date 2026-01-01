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Boya BY-M800 кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-M800 кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-M800 кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-M800 кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-M800 кардиоидный конденсаторный микрофон

Boya BY-M800 кардиоидный конденсаторный микрофон

Boya
Артикул: DAN-3841

Кардиоидный конденсаторный микрофон Boya BY-M800.

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, цельнометаллическим корпусом, кардиоидной диаграммой направленности, диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц, он идеально подходит для полноценного воспроизведения вокала и инструментов. Вес - 2,8 кг.

Описание

Микрофон студийного качества имеет широкий частотный диапазон, который управляется переключателем фильтра высоких частот. Переключатель -10 дБ. Оснащен антивибрационным держателем и поп-фильтром, стандартным разъемом XLR и имеет фантомное питание 48 В.

Характеристики:

  • диаграмма направленности - кардиоидный
  • диафрагма - 34 мм (1,3")
  • частотная характеристика - 20-20,000 Гц
  • чувствительность - -33±3dB (0dB=1V / Pa @ 1KHz)
  • сигнал/шум - 80 дБ
  • выходное сопротивление - 200 Ом
  • потребляемая мощность - фантомное питание 24V или 48V
  • длина кабеля - 3 м
  • размеры - 207x115x 85 мм
  • вес - 642г

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