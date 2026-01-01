Boya BY-M1000 конденсаторный микрофон

Артикул: DAN-3842

Конденсаторный микрофон Boya BY-M1000.

Студийный микрофон с тридцати четырех миллиметровым конденсаторным капсулем. Имеет три диаграммы направленности на выбор, с частотной характеристикой от 20 Гц до 20 кГц. Предназначен для работы с инструментами и вокалом в проектной и профессиональной звукозаписи.



