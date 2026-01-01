Godox LMS-12A AX микрофон петличный

Микрофон совместим c камерами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3,5 мм. Имеет всенаправленную полярную диаграмму, улавливает звук со всех сторон капсулы и обеспечивает постоянный уровень звука, даже если пользователь отвернулся от микрофона. Широкий частотный диапазон, высокая чувствительность микрофона и соотношение сигнал/шум позволяют записывать чистый естественный звук профессионального качества.
Компактный, легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава надежно защищает микрофон, как от помех, так и от механических воздействий. Ветрозащита из поролона высокой плотности эффективно снижает нежелательные посторонние шумы – шуршание одежды, звуки дыхание, порывы ветра и т.д.
Микрофон надежно и незаметно крепится на одежде, благодаря съемной металлической клипсе, освобождая руки пользователя.
Характеристики:
- Штекер 3.5мм TRS
- Соотношение сигнал/шум ≥75 дБ
- Диаграмма направленности Всенаправленный
- Рабочее напряжение 1.0-10В
- Чувствительность -32.0дБ относительно 1В/Па±2дБ при 1 кГц
- частотный диапазон 50Гц-20кГц
- Длина кабеля 120 см