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Godox LMS-12A AX микрофон петличный
Godox LMS-12A AX микрофон петличный

Godox LMS-12A AX микрофон петличный

Godox
Артикул: OLE-1734

Godox LMS-12A AX микрофон петличный

Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон, частотный диапазон 50-20000 Гц, сигнал/шум ≥75 дБ, длина кабеля 1.2 м, штекер TRS 3.5мм, съемная клипса. Предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других выступлений вживую.

Описание

Микрофон совместим c камерами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3,5 мм. Имеет всенаправленную полярную диаграмму, улавливает звук со всех сторон капсулы и обеспечивает постоянный уровень звука, даже если пользователь отвернулся от микрофона. Широкий частотный диапазон, высокая чувствительность микрофона и соотношение сигнал/шум позволяют записывать чистый естественный звук профессионального качества.

Компактный, легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава надежно защищает микрофон, как от помех, так и от механических воздействий. Ветрозащита из поролона высокой плотности эффективно снижает нежелательные посторонние шумы – шуршание одежды, звуки дыхание, порывы ветра и т.д.

Микрофон надежно и незаметно крепится на одежде, благодаря съемной металлической клипсе, освобождая руки пользователя.

Характеристики:

  • Штекер 3.5мм TRS
  • Соотношение сигнал/шум  ≥75 дБ
  • Диаграмма направленности Всенаправленный
  • Рабочее напряжение 1.0-10В
  • Чувствительность -32.0дБ относительно 1В/Па±2дБ при 1 кГц
  • частотный диапазон 50Гц-20кГц
  • Длина кабеля 120 см

Комплектация

  • Микрофон петличный Godox LMS-12A AX
  • Металлическая клипса
  • Ветрозащитный колпачок
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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