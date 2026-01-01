WALTHER KV030X 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик серо-коричневая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 20x30
- материал - пластик
- цвет – светло-коричневый
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка серо-коричневого цвета WALTHER KV030X из качественного пластика для фотографии размером 20x30 см, с картонной задней панелью, держателем, чтобы повесить рамку, и защитным стеклом.
Рамка WALTHER KV030X 20x30 N.Lifestyle пластик светло коричневая подходит для ее размещения как в гостиной, так и в спальне.
Характеристики:
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