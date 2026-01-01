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WALTHER KV030X 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик серо-коричневая

WALTHER KV030X 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик серо-коричневая

Walther
Артикул: MTG-0035

Фоторамка серо-коричневого цвета WALTHER KV030X из качественного пластика для фотографии размером 20x30 см, с картонной задней панелью, держателем, чтобы повесить рамку, и защитным стеклом.

Рамка WALTHER KV030X 20x30 N.Lifestyle пластик светло коричневая подходит для ее размещения как в гостиной, так и в спальне.

Описание


Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 20x30
  • материал - пластик
  • цвет – светло-коричневый

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