WALTHER KV030X 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик серо-коричневая

Артикул: MTG-0035

Фоторамка серо-коричневого цвета WALTHER KV030X из качественного пластика для фотографии размером 20x30 см, с картонной задней панелью, держателем, чтобы повесить рамку, и защитным стеклом.

Рамка WALTHER KV030X 20x30 N.Lifestyle пластик светло коричневая подходит для ее размещения как в гостиной, так и в спальне.