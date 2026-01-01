images
Walther KV015B фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик черная

Walther KV015B фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик черная

Walther
Артикул: MTG-0018

Фоторамка WALTHER KV015B с черным цветом границ обладает гладкой текстурой и выполнена из качественного и легкого пластика, задняя панель - из ДВП. Для фиксации фото (10х15 см) используются плотные основы, между которыми располагается снимок. Рамка может устанавливаться на горизонтальную поверхность и крепиться на стене. 

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 10x15
  • материал - пластик
  • цвет - черный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.