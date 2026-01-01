Walther KV015B фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик черная

Артикул: MTG-0018

Фоторамка WALTHER KV015B с черным цветом границ обладает гладкой текстурой и выполнена из качественного и легкого пластика, задняя панель - из ДВП. Для фиксации фото (10х15 см) используются плотные основы, между которыми располагается снимок. Рамка может устанавливаться на горизонтальную поверхность и крепиться на стене.