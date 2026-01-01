Walther KV015B фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик черная

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 10x15
- материал - пластик
- цвет - черный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка WALTHER KV015B с черным цветом границ обладает гладкой текстурой и выполнена из качественного и легкого пластика, задняя панель - из ДВП. Для фиксации фото (10х15 см) используются плотные основы, между которыми располагается снимок. Рамка может устанавливаться на горизонтальную поверхность и крепиться на стене.
Характеристики:
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