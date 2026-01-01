Walther HO520W фоторамка 15x20 Home дерево кремовая

Артикул: MTG-0017

Деревянная фоторамка нейтрального кремового цвета WALTHER HO520W со стеклом и с белым паспарту из прочного картона для фото 15х20 см. Изделие может быть помещено на горизонтальную и вертикальную поверхности. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки есть подвижные железные крепления. Рамка WALTHER HO520W предназначена для портретных и семейных фото.