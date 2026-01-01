Walther HO520W фоторамка 15x20 Home дерево кремовая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 15x20
- материал - дерево
- цвет - кремовый
Москва
Малая Семеновская 3с6
Деревянная фоторамка нейтрального кремового цвета WALTHER HO520W со стеклом и с белым паспарту из прочного картона для фото 15х20 см. Изделие может быть помещено на горизонтальную и вертикальную поверхности. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки есть подвижные железные крепления. Рамка WALTHER HO520W предназначена для портретных и семейных фото.
Характеристики:
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