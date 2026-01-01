WALTHER UK-281R Little Panda розовый детский фотоальбом панда 50 белых страниц 28x30 см

Артикул: DAN-9829

Традиционный детский альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной ламинированной мелованной бумаги .Обложка украшена иллюстрацией в виде маленькой панды, сердечек и самолетика.

Размер альбома: 28x30.5см, в альбоме 50 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы, четыре иллюстрированные вводные страницы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.