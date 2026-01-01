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Walther UK-208-L Cuty ducky фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 голубой

Walther UK-208-L Cuty ducky фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 голубой

Walther
Артикул: MTG-0145

Детский фотоальбом Walther Cuty ducky UK-208-L в голубом цвете имеет обложку из ламинированного картона, содержит 50 белых страниц, 4 иллюстрированные страницы, размер 28x30,5 см. Альбом сделан из экологически чистого картона и снабжен пергаментными листами для защиты фотографий от повреждений. Толщина страниц 220 г/м2 делает приклеивание фотографий простым.

Описание

Walther UK-208-L Cuty ducky фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 голубой

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