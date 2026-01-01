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Walther UK-151-L Dreamtime фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 синий
Walther UK-151-L Dreamtime фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 синий
Walther UK-151-L Dreamtime фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 синий
Walther UK-151-L Dreamtime фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 синий

Walther UK-151-L Dreamtime фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 синий

Walther
Артикул: MTG-0143

Альбом для фотографий WALTHER UK-151-L Dreamtime синего цвета содержит 50 белых страниц, 4 иллюстрированные страницы. Формат: 28х30,5 см. Альбом снабжен пергаментными листами для защиты фотографий от повреждений.

Описание

Фотоальбом оснащен забавными иллюстрированными страницами, они служат хорошим оформительским дополнением. Формат практичный, размещать фотографии на страницах удобно, сделать это можно при помощи стикеров. Для производства альбомов Walther применяются лучшие материалы, изделию свойственен прекрасный дизайн.

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