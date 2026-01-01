Walther UK-151-L Dreamtime фотоальбом детский 50 белых страниц 28x30,5 синий

Фотоальбом оснащен забавными иллюстрированными страницами, они служат хорошим оформительским дополнением. Формат практичный, размещать фотографии на страницах удобно, сделать это можно при помощи стикеров. Для производства альбомов Walther применяются лучшие материалы, изделию свойственен прекрасный дизайн.
Уголки Albonny PC-020 Blue для фотоальбомов, голубые.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.