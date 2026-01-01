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Walther UH-162 Cheers свадебный фотоальбом 50 белых страниц 28x30,5 бокалы
Walther UH-162 Cheers свадебный фотоальбом 50 белых страниц 28x30,5 бокалы
Walther UH-162 Cheers свадебный фотоальбом 50 белых страниц 28x30,5 бокалы

Walther UH-162 Cheers свадебный фотоальбом 50 белых страниц 28x30,5 бокалы

Walther
Артикул: DAN-5338

Свадебный фотоальбом Walther UH-162 Cheers 50 белых страниц 28x30,5, бокалы.

Фотоальбом состоит из 50 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов. Максимальный размер фотографии - 28x30,5 см. Оформление альбома, рисунок стилизованные бокалы.

Описание

Walther UH-162 Cheers свадебный фотоальбом 50 белых страниц 28x30,5 бокалы

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