WALTHER UH-159 Love белый свадебный фотоальбом 50 белых страниц 28x30 см

Артикул: DAN-9826

Традиционный свадебный альбом в книжном переплёте с высококачественной обложкой с тиснением надписи ""Love"" и маленькими белыми сердечками по всей поверхности, а так же вырезом в виде сердца на лицевой стороне.

Размер альбома: 28x30,5 см, в альбоме 50 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы, две иллюстрированные вводные страницы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.