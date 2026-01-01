Walther UH-147 Cara свадебный фотоальбом 50 белых страниц 34x33 белый

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Свадебный фотоальбом Walther UH-147 Cara 50 белых страниц 34x33, белый.
Фотоальбом на 50 белых страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 34x33 см. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно). Цвет обложки - белый.
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