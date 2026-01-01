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Walther UH-107 Music фотоальбом свадьба 60 белых страниц 28x30.5 белый
Walther UH-107 Music фотоальбом свадьба 60 белых страниц 28x30.5 белый
Walther UH-107 Music фотоальбом свадьба 60 белых страниц 28x30.5 белый
Walther UH-107 Music фотоальбом свадьба 60 белых страниц 28x30.5 белый
Walther UH-107 Music фотоальбом свадьба 60 белых страниц 28x30.5 белый

Walther UH-107 Music фотоальбом свадьба 60 белых страниц 28x30.5 белый

Walther
Артикул: DAN-0929

Walther UH-107 Music - фотоальбом на 60 белых страниц для свадебных фотокарточек. Размер 28x30,5 см. 

Фотоальбом состоит из 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - белый.

Описание

Walther UH-107 Music фотоальбом свадьба 60 белых страниц 28x30.5 белый

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