WALTHER MX-103-R Das Schicke Dicke бордовый фотоальбом 100 белых страниц 26x25 см

Артикул: DAN-9841

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной искусственной кожи и золотым тиснением по всему периметру.

Размер альбома: 26x25см, в альбоме 100 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.