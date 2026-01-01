Walther ME-337-P Moments фотоальбом на 200 фото 10x15 зеленый

Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-337-P Moments - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - зеленый.
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Walther ME-138-W Monza - фотоальбом на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.
Уголки Albonny PC-008 Bear для фотоальбомов, медвежонок.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-012 White bunny для фотоальбомов, белый кролик.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.