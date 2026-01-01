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Walther ME-237-R Unite фотоальбом на 200 фото 10x15 розовый с золотым тиснением
Walther ME-237-R Unite фотоальбом на 200 фото 10x15 розовый с золотым тиснением
Walther ME-237-R Unite фотоальбом на 200 фото 10x15 розовый с золотым тиснением

Walther ME-237-R Unite фотоальбом на 200 фото 10x15 розовый с золотым тиснением

Walther
Артикул: DAN-5354

Фотоальбом Walther ME-237-R Unite на 200 фото 10x15 см, розовый с золотым тиснением.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - розовый с золотым тиснением.

Описание

Walther ME-237-R Unite фотоальбом на 200 фото 10x15 розовый с золотым тиснением

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