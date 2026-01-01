Walther ME-222-P Cosenza фотоальбом на 200 фото 11,5x15,5 коричневый

Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см.
Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-222-P Cosenza - альбом для фотокарточек размером 11,5x15,5 см.
Фотоальбом на 200 белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 11,5x15,5 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице при помощи стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - коричневый.
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Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см.
Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудно-зеленый.