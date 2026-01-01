Walther ME-222-P Cosenza фотоальбом на 200 фото 11,5x15,5 коричневый

Артикул: DAN-0915

Walther ME-222-P Cosenza - альбом для фотокарточек размером 11,5x15,5 см.

Фотоальбом на 200 белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 11,5x15,5 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице при помощи стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).

Цвет обложки - коричневый.