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Walther ME-222-P Cosenza фотоальбом на 200 фото 11,5x15,5 коричневый

Walther ME-222-P Cosenza фотоальбом на 200 фото 11,5x15,5 коричневый

Walther
Артикул: DAN-0915

Walther ME-222-P Cosenza - альбом для фотокарточек размером 11,5x15,5 см. 

Фотоальбом на 200 белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 11,5x15,5 см. Изготовлен из высококачественных материалов. 

В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице при помощи стикеров, фотоуголков или  фотоклея (покупаются отдельно).

Цвет обложки - коричневый.

Описание

Walther ME-222-P Cosenza фотоальбом на 200 фото 11,5x15,5 коричневый

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Наличие
более 10 шт

Walther FA-207-K Fan Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 22x16 см. 

Фотоальбом на сорок белых страниц для хранения фотоснимков, размером 22x16 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - изумрудно-зеленый.


1 567 ₽
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