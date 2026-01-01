WALTHER FA272 Dreamer детский фотоальбом коала 80 белых страниц 26x25 см

Артикул: DAN-9827

Традиционный детский альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной ламинированной мелованной бумаги. Обложка украшена иллюстрацией в виде спящего мишки коалы. Размер альбома: 26x25 см, в альбоме 80 белых, не содержащих кислоты страниц и белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.