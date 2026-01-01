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WALTHER FA272 Dreamer детский фотоальбом коала 80 белых страниц 26x25 см

WALTHER FA272 Dreamer детский фотоальбом коала 80 белых страниц 26x25 см

Walther
Артикул: DAN-9827

Традиционный детский альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной ламинированной мелованной бумаги. Обложка украшена  иллюстрацией в виде спящего мишки коалы. Размер альбома: 26x25 см, в альбоме 80 белых, не содержащих кислоты страниц и белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.

Описание

WALTHER FA272 Dreamer детский фотоальбом коала 80 белых страниц 26x25 см

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