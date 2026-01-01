Walther FA-304-D Primary фотоальбом 40 белых страниц 26x25 серый

Артикул: DAN-0892

Walther FA-304-D Primary - альбом для фотокарточек размером 26x25 см.

Фотоальбом на 40 белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 26x25 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).

Цвет обложки - серый.