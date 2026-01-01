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Walther FA-269-3 Stewo фотоальбом детский 50 белых страниц 26x25 оранжевая лиса
Walther FA-269-3 Stewo фотоальбом детский 50 белых страниц 26x25 оранжевая лиса
Walther FA-269-3 Stewo фотоальбом детский 50 белых страниц 26x25 оранжевая лиса
Walther FA-269-3 Stewo фотоальбом детский 50 белых страниц 26x25 оранжевая лиса

Walther FA-269-3 Stewo фотоальбом детский 50 белых страниц 26x25 оранжевая лиса

Walther
Артикул: DAN-5343

Фотоальбом Walther FA-269-3 Stewo детский 50 белых страниц 26x25 см, оранжевая лиса.

Фотоальбом на 50 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 26x25 см. Обложка оранжевого цвета с изображением лисы.

Описание

Walther FA-269-3 Stewo фотоальбом детский 50 белых страниц 26x25 оранжевая лиса

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