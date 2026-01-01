images
images
images
-9 %
Walther FA-237-R Unite фотоальбом 50 белых страниц 26x25 розовый с золотым тиснением
Walther FA-237-R Unite фотоальбом 50 белых страниц 26x25 розовый с золотым тиснением
Walther FA-237-R Unite фотоальбом 50 белых страниц 26x25 розовый с золотым тиснением

Walther FA-237-R Unite фотоальбом 50 белых страниц 26x25 розовый с золотым тиснением

Walther
Артикул: DAN-5356

Фотоальбом Walther FA-237-R Unite 50 белых страниц 26x25 см, розовый с золотым тиснением.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 50 отпечатков размером 26x25 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - розовый с золотым тиснением.

Описание

Walther FA-237-R Unite фотоальбом 50 белых страниц 26x25 розовый с золотым тиснением

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Марк Рибу
Марк Рибу
Самоучитель по селфи
Самоучитель по селфи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.