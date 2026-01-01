Walther FA-237-A Unite фотоальбом 50 белых страниц 26x25 серый с серебряным тиснением

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther FA-237-A Unite 50 белых страниц 26x25 см, серый с серебряным тиснением.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 50 отпечатков размером 26x25 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - серый с серебряным тиснением.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter